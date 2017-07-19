В Махачкале продолжается суд над сыном мэра

Махачкала, , 15:12 — REGNUM В Советском суде Махачкалы прошло очередное заседание по делу Бадрудина Мусаева — сына мэра дагестанской столицы Мусы Мусаева. Журналисты не были допущены на заседание.

Судебные приставы сначала сообщили, что рассматривающая дело судьязанята другим процессом. А на самом деле оказалось, что заседание началось. Однако, приставы отказались пропускать в зал представителей СМИ, сообщилкорреспондент газеты «Новое дело». По его словам, это уже второе заседание, когда журналистам был закрыт доступ в зал, хотя процесс был открытый. Причины недопуска ни тогда, ни сейчас никто не объяснил.

Предыдущее заседание состоялось 28 июня. Тогда судья удалил обвиняемого из зала суда после многократных замечаний. Мусаев выкрикивал с места, перебивал своего адвоката, поскандалил с журналистами. Сын мэра интересовался, чем заинтересовал СМИ «бытовой конфликт между пацанами».

Очередное заседание состоится 7 августа. Тогда суд ознакомится с последними материалами дела и начнутся прения сторон. Адвокат Мусаева на данном этапе ситуацию никак не комментирует, обещая журналистам дать подробный комментарий после оглашения приговора.

История с Бадрудином Мусаевым началась 31 мая 2016 года. Тогда на улице Расула Гамзатова он совершал дрифт перед сотрудниками полиции, а потом устроил потасовку с участием своих друзей, в результате которой один из полицейских сломал палец, еще двое получили ушибы. Сына мэра обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Суд приступил к рассмотрению дела только в начале марта этого года.

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