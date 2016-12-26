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Сына мэра Махачкалы будут судить за нападение на полицейского

Происшествия
Дело Бадрудина Мусаева передано в суд
Суд
Иллюстрация: Scarincilawyer.com
Суд

Махачкала, 26 Декабря 2016, 16:24 — REGNUM  Советский суд Махачкалы рассмотрит уголовное дело в отношении сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, обвиняемый нарушил правила дорожного движения за рулем «Меrsеdеs-Benz» в центре Махачкалы в мае 2016 года. Полицейские пытались остановить его, но Мусаев не подчинился. Он в нецензурной форме высказал угрозы в адрес правоохранителей, а затем несколько раз ударил одного из них. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести. Ему предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Прокуратура готовится передать материалы дела в суд.

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Прокуратура Дагестана отменила дело против сына мэра Махачкалы

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с сыном мэра Махачкалы вызвал широкий резонанс после того, как видеокадры с места событий попали в Интернет. Кроме того, следствие неоднократно заявляло о попытках прокуратуры республики повлиять на ход расследования дела. Так, в июле источник в СКР заявил ряду СМИ, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, а в двух случаях не поддержала ходатайство следствия о заключении Мусаева под стражу.

Мэр Махачкалы Муса Мусаев, комментируя инцидент с сыном, заявил, что ему неприятна ситуация вокруг его ребенка, но он не будет препятствовать работе следствия. Ранее в СКР заявляли, что Бадрудину Мусаеву грозит до 10 лет тюрьмы.

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Нападения на полицейских
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