Дагестанец получил пять лет колонии за помощь боевикам

Махачкала, , 13:28 — REGNUM В Дагестане завершился суд над жителем Махачкалы Туменовым, которого подозревали в пособничестве местным боевикам. Суд приговорил его к пяти годам колонии со штрафом, сообщили 19 июля ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в 2016 году Туменов добровольно снабжал членов местной группы незаконных вооруженных формирований боеприпасами и оружием, незаконно приобретал оружие и взрывные устройства на черном рынке, хранил их и доставлял боевикам.

Суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ «Пособничество участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», «Незаконный оборот боеприпасов» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Помимо лишения свободы сроком на пять лет, Туменову придется платить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Днем ранее, 18 июля, суд приговорил к шести годам колонии за пособничество боевикам жителя Буйнакска Камилова. Буйнакский городской суд установил, что с 2012 года мужчина хранил у себя оружие и боеприпасы, а также снабжал ими участника незаконных вооруженных формирований из группировки «Кадарская». По данным МВД по Дагестану, в мае этого года данная группировка была полностью уничтожена в ходе спецоперации в селе Карамахи Буйнакского района.

4 июля прокуратура Дагестана сообщала о том, что взято под контроль уголовное дело в отношении жительницы Ахтынского района республики, которая подозревается в пособничестве членам группировки «Южная». 29 июня в суд было передано уголовное дело в отношении жителя Рутульского района, который вошел в местную диверсионно-террористическую группировку и выполнял поручения ее лидера.

Как рассказал ИА REGNUM руководитель общественной организации «Правопорядок» Руслан Ахмедов, правоохранительные органы ведут большую работу по привлечению к ответственности пособников боевиков. По его словам, именно удар по пособнической базе серьезно вредит членам НВФ, потому что невозможно долго находиться в подполье, если нет помощи со стороны.

«Я думаю, что постоянные сообщения о выявлении пособников и судебных процессах над ними есть результат вот этой системной работы. Успехи силовиков в Дагестане связаны не только с их боевыми способностями, применяемыми во время спецопераций, но и продуманной работой по ликвидации пособнической базы», — заявил Ахмедов.

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