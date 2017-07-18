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В Нижнем Новгороде предотвращено заказное убийство сына местного бизнесмена

Происшествия

Жизнь молодого человека бывший компаньон его отца оценил в 2 млн рублей

Нижний Новгород, 18 июля 2017, 17:39 — REGNUM  В Нижегородской области предотвращено заказное убийство 25-летнего сына одного из местных предпринимателей.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в организации убийства подозреваются двое жителей Москвы. Один из них раньше был компаньоном отца предполагаемой жертвы. В апреле 2017 года он решил организовать похищение его сына с целью вымогательства денег.

При этом преступники изначально решили убить молодого человека. Для этого они начали поиск киллера и нашли его в Чувашии. За убийство они назначили награду в 2 млн рублей.

При этом, соучастники намеревались требовать деньги с предпринимателя, предоставив ему достоверные доказательства нахождения у них еще живого сына.

Преступные действия были пресечены сотрудниками ФСБ. Организаторы преступления задержаны в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ.

В настоящее время следователи СК РФ выполняют комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Заказные убийства
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