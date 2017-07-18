Ивановский хакер взломал сайт Курской обладминистрации

Иваново, , 17:10 — REGNUM В Ивановской области задержан мужчина, который подозревается в организации хакерской атаки на сайт администрации Курской области в январе 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Ивановской области 18 июля.

Житель города Иванова стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

По версии следствия, в январе этого года мужчина скачал в интернете и установил на своем компьютере одну из вредоносных программ, предназначенных для уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

9 января, считают в УФСБ, используя эту программу, он совершил компьютерную атаку на государственный информационный ресурс — официальный сайт администрации Курской области.

Теперь ивановцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 200 тыс. рублей.

Официальные сайты органов власти, надзорных, правоохранительных органов нередко становятся объектами для хакерских атак. Так, в 2016 году хакеры взломали сайт правительства Оренбургской области. В мае этого года глобальная хакерская атака, которая 12 мая обрушилась на компьютеры по всей России, в том числе на внутренние сети правоохранительных органов, МЧС и Минздрава РФ, на сайты ведомств в регионах РФ. В июне был взломан сайт прокуратуры Ярославской области.

Между тем 12 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении пакет законов, направленных на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). В частности, закон устанавливает основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия госорганов в этой области, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. Владельцы объектов КИИ должны будут информировать власти о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к информации, кибератаки, обеспечивать возможность восстановления объекта за счет создания резервных копий информации.

Блок поправок к Уголовному кодексу РФ предусматривает максимальную ответственность до десяти лет лишения свободы — в частности, за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для воздействия на КИИ.