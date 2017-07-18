В Китае четырехлетний ребенок попал на борт самолета без билета

Пекин, , 17:20 — REGNUM Руководство гражданской авиации Китая занялось расследованием факта попадания ребенка без билета на борт самолета. Четырехлетний мальчик сумел пройти три пункта досмотра и подняться на борт самолета в Пекинском международном аэропорту, сообщает 18 июля газета China Daily.

Инцидент произошел 15 июля, о случившемся стало известно после того, как бортпроводники рейса HO1252, летевшего из Пекина в Шанхай, обнаружили перед взлетом лишнего пассажира.

У четырехлетнего ребенка, как выяснилось, не было посадочного талона. Он следовал с двумя взрослыми и ребенком более старшего возраста, у каждого из которых посадочный талон имелся.

В целях безопасности все пассажиры были удалены из самолета, также был проведен технический осмотр воздушного судна.

В связи с произошедшим рейс был отложен почти на пять часов. После того как об инциденте стало известно, граждане выразили обеспокоенность степенью надежности и безопасности процедуры посадочного контроля. Многие граждане высказали опасение, что таким образом на борт мог бы проникнуть не ребенок, а террорист.

Напомним, что в конце июня 80-летняя женщина по фамилии Цю из религиозных соображений бросила несколько монет в двигатель самолета при посадке на рейс CM380 авиакомпании China Southern Airlines, который следовал из международного шанхайского аэропорта Пудун в столицу провинции Гуаньдун — город Гуанчжо. Рейс был задержан более чем на пять часов в связи с инцидентом, было решено никаких мер по отношению к старушке не предпринимать.

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