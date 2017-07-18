На Камчатке чиновники закрыли глаза на опасную для детей спортплощадку

Петропавловск-Камчатский, , 08:07 — REGNUM В столице Камчатки разгорается скандал вокруг спортивной площадки, построенной несколько лет назад в одном из микрорайонов города, в котором в последние годы активно заселяются новые дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM, были случаи, когда на этой площадке незакрепленные футбольные ворота чуть не упали на детей, но они успели разбежаться.

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Когда местные журналисты стали искать владельцев площадки и выяснять почему ворота не закреплены, стало известно, что данная территория просто никому не принадлежит. По крайней мере, в мэрии краевого центра заявили, что у них на балансе её нет, в управляющей компании тоже не знают, чья она. В итоге, получилось, что большая площадка с опасными конструкциями в центре густозаселенного микрорайона, существует сама по себе и ответственности за нее никто не несет.

Причем стоит отметить, что даже после сообщений в СМИ о том, что конструкции на детских площадках явно опасны для играющих там детей, чиновники в Петропавловске не пошевелились и пока не предприняли никаких мер, чтобы обеспечить безопасность.

Тем временем, в прокуратуре Камчатки и в СКР корреспонденту ИА REGNUM заявили, что по сообщениям в местных СМИ уже начали проверку и ищут хозяев площадки, а также людей, ответственных за ее содержание.

Местные жители рассказали корреспонденту ИА REGNUM о том, что футбольные ворота по-прежнему на месте. Ими никто не занимается. Более того, они падают чуть ли не каждый день.

«Здесь много детей гуляет в хорошую погоду. Понятно, что они бегают вокруг ворот, задевают их, а те шатаются, иногда падают. Пока, к счастью, никто не пострадал. Но что будет завтра?», — возмущается мама 4-летнего ребенка Людмила.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке этим летом 3-летний малыш получил травму, упав с горки на территории детского сада, намотав на шею ограничительную ленту. Он несколько дней провел в реанимации и выжил. Кроме того, в Тигиле на 8-летнего школьника упали футбольные ворота. Он получил травмы. Также в одном из населенных пунктов на 6-летнего мальчика упали незакрепленные ворота большого контейнера. Ребенок погиб.