На Камчатке 6-летний мальчик погиб под воротами контейнера

Петропавловск-Камчатский, , 04:24 — REGNUM На севере Камчатки в селе Тиличики следователи СКР начали проверку по факту гибели 6-летнего ребенка, на которого упали ворота двенадцатитонного контейнера. Как сообщили ИА REGNUM следователи, сейчас выясняются все обстоятельства, после чего будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

По предварительным данным, группа детей играла возле гаражей на одной из улиц. Там же стоял и контейнер, ворота которого не были закреплены. Одна из створок и упала на мальчика.

«В результате происшествия ребенок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте», — говорят в СКР.

ИА REGNUM отмечает, что это уже третий несчастный случай с участием ребенка на Камчатке с начала года. В июне во время прогулки в детском саду пострадал 3-летний мальчик. Воспитатели отвлеклись, а ребенок взобрался на горку, на которой была натянута лента, и упал. В итоге он несколько дней провел в реанимации с асфиксией. Сейчас малыш идет на поправку. Его воспитатель и заведующая садика уволены. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. В конце июня на 8-летнего мальчика в поселке Тигиль на игровом поле упали ворота. Он получил травмы головы. По данному факту идет проверка.

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