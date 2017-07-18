На Камчатке сняли угрозу цунами и обследуют дома после землетрясения

Петропавловск-Камчатский, , 05:42 — REGNUM После землетрясения, которое произошло утром, 18 июля на Камчатке, так и не дождались волны цунами, которую прогнозировали местными специалисты. Угроза снята, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

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Специалисты отметили, что в районах края начали обследование зданий.

«Организованы специальные межведомственные оперативные группы. Они проверяют, нет ли повреждений в домах и других строений. По докладам, разрушений нет», — говорят в МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился на границе Берингова моря и Тихого океана примерно в 300 км от села Никольское. Центр цунами прогнозировал возможный подход 50-сантиметровой волны цунами.