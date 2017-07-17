В Юрмале обокрали дом народного артиста РФ

Рига, , 19:12 — REGNUM Поздно ночью в Юрмале был обворован дом народного артиста Российской Федерации Эммануила Виторгана, сообщает портал Rus.delfi.lv. «Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно… Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией! Жаль, что кто-то это не понял», — сообщила о случившемся на своей странице в Facebook супруга артиста.

«В нашей жизни такое впервые, чтобы на нас кто-то покусился… Поэтому реакция особенно болезненная. У нас никогда даже мысли не было, что подобное может произойти. И дело даже не в том, что у нас что-то забрали, а в самом присутствии здесь людей, которые недоброжелательны в отношении к нам. Мне теперь противно тут находиться, браться за стул, за перила лестницы, потому что этот кто-то, наверное, тоже все это трогал…», — заявил народный артист.

По словам Виторгана воры забрали все самое дорогое из имущества. Полиция ведет расследование.