Полиция Таиланда арестовала 8 человек, подозреваемых в жестоком убийстве

Бангкок, , 15:38 — REGNUM Полиция Таиланда арестовала восемь подозреваемых в жестоком убийстве местного бизнесмена и его семьи, сообщает 17 июля Associated Press.

По предварительной версии, данное преступление произошло из-за финансовых разногласий.

Убийство привлекло широкое внимание общественности, так как среди жертв преступников было трое детей.

Заместитель шефа национальной полиции Чактхип Чаиджинда заявил, что были произведены аресты, главарь банды являлся бизнесменом, который получал экономические выгоды от устранения конкурента.

Нападение произошло 10 июля, трем гражданам удалось выжить. Одни из пострадавших дал необходимые для задержания преступников показания.

Напомним, насилие на экономической почве не редкость в Таиланде. Убийство бизнесмена и членов его семьи произошло после того, как оба пригрозили друг другу убийством. Один из бизнесменов, как оказалось, был настроен решительно.

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