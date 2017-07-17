Таджикский полковник, подавшийся в террористы, исключен из списка Интерпола

Душанбе, , 21:23 — REGNUM Интерпол удалил из списка разыскиваемых лиц Гулмурода Халимова — экс-главу таджикского ОМОН МВД, бежавшего на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 17 июля, сообщило ИА «Азия-Плюс».

В Министерстве внутренних дел Таджикистана этим фактом крайне удивлены и ожидают разъяснения причин исключения Халимова из базы разыскиваемых.

«Мы отправили письмо в штаб-квартиру Интерпола, чтобы выяснить, по какой причине фамилия Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была удалена из списка лиц, находящихся в международном розыске на сайте Международной организации уголовной полиции (Интерпол)», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули также, что имя и фото Халимова должны быть размещены на сайтах Интерпола и МВД Таджикистана «пока он не будет задержан, либо не будет получено официального подтверждения его смерти».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2017 года о гибели бывшего командира таджикского ОМОН сообщил журнал «Таймс». По данным издания, Халимов был убит в результате авиаудара по западной части иракского Мосула. Более того, сам аль-Таджики (его прозвище в террористических кругах) был назван в публикации одним из высокопоставленных членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гулмурод Халимов, будучи действующим командиром ОМОН МВД Таджикистана, внезапно пропал в апреле 2015 года. Спустя несколько недель в интернете появился видеоролик, где он заявлял о том, что находится в Сирии и вступил в ряды группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В августе 2016 года США назвали Халимова одним из ключевых лидеров террористов и объявили награду за информацию о нем в размере до 3 млн долларов.

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