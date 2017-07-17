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Наводнение в Китае: 18 человек погибли и столько же пропали без вести

Происшествия

Более 110 тысяч человек эвакуировано

Пекин, 17 июля 2017, 06:03 — REGNUM  

Сильное наводнение затопило центральную и восточную части северо-западной китайской провинции Цзилинь после обрушившегося на регион дождя. Жертвами стихии стали 18 человек, сообщает 17 июля агентство Xinhua.

По последним данным, погибшими в результате наводнения считаются 18 человек. Поиски еще 18-ти пропавших без вести продолжаются.

Кроме того, из затопленного города власти эвакуировали более 110 тысяч человек.

Расположенный на реке Сунгари город Гирин (Цзилинь) практически полностью был затоплен после сильных дождей, прошедших в регионе в четверг и пятницу (13−14 июля).

В настоящее время в городе развернуты специальные бригады, занимающиеся удалением принесенного водой мусора, ремонтом дорог и мостов и подключением домов к электрическим сетям и прочим коммуникациям.

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Наводнения