Наводнение в Китае: 18 человек погибли и столько же пропали без вести

Пекин, , 06:03 — REGNUM

Сильное наводнение затопило центральную и восточную части северо-западной китайской провинции Цзилинь после обрушившегося на регион дождя. Жертвами стихии стали 18 человек, сообщает 17 июля агентство Xinhua.

По последним данным, погибшими в результате наводнения считаются 18 человек. Поиски еще 18-ти пропавших без вести продолжаются.

Кроме того, из затопленного города власти эвакуировали более 110 тысяч человек.

Расположенный на реке Сунгари город Гирин (Цзилинь) практически полностью был затоплен после сильных дождей, прошедших в регионе в четверг и пятницу (13−14 июля).

В настоящее время в городе развернуты специальные бригады, занимающиеся удалением принесенного водой мусора, ремонтом дорог и мостов и подключением домов к электрическим сетям и прочим коммуникациям.