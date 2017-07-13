Ветеринары предупредили о приближении к границам Татарии опасной болезни

Казань, , 14:30 — REGNUM Татарские ветеринары считают сложившуюся в регионе эпизоотическую обстановку благополучной, но предупреждают о приближении к границам региона опасного заболевания для крупного рогатого скота. Речь идёт о заразном узелковом дерматите, который уже зафиксирован в Оренбургской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в рамках брифинга 13 июля заявил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Кабмина РТ Александр Козлов.

«Необходимо отметить, что территория республики благополучна по всем основным опасным заболеваниям. С начала года было зафиксировано четыре случая бешенства у животных и один один случай птичьего гриппа — на птицефабрике «Лаишевская». На последней мероприятия по локализации инфекции продолжаются, но входят в заключительную стадию. В ближайшее время нами будут проводиться мероприятия по снятию ограничительных мер и карантина, — сообщил Козлов. — Но хотел бы предупредить, что надвигается очередная угроза, которая экзотична для нашего региона. Это узелковый дерматит крупного рогатого скота».

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Он отметил, что переносчиками заболевания являются кровососущие насекомые, потому предотвратить его очень сложно.

«Вирус в основном поражает крупный рогатый скот и мелких парнокопытных, для человека не заразен. Но он несёт большой экономический ущерб для животноводства. Для Татарстана это актуально, так как у нас на территории около миллиона голов крупного рогатого скота. Мы — ведущий регион по молочному животноводству», — добавил Козлов, попросив через журналистов владельцев КРС быть внимательнее к состоянию животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области зарегистрировано два неблагополучных пункта по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота (нодулярному дерматиту). В Ташлинском и Соль-Илецком районах выявлено 31 животное с признаками инфекции.

«Распространение вируса нодулярного дерматита может повлечь за собой серьезные социально-экономические последствия для животноводства, при этом снижаются привесы и удой коров, а в последующем лактация их прекращается, появляются бракованные шкуры от поражения узелковым дерматитом», — сказали в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

Добавим, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный дерматит) — контагиозная инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Человек к данному заболеванию не восприимчив. Источником инфекции являются больные и латентно переболевшие восприимчивые животные.

В 2016 году на территории России заразный узелковый дерматит среди крупного рогатого скота зарегистрирован в 16 регионах, в 2017 году два случая заболевания зарегистрировано в Саратовской области (Александров — Гайский и Дергачевский районы).

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