Угроза животноводству: В Оренбуржье выявлено заразное заболевание

Оренбург, , 14:25 — REGNUM В Оренбургской области зарегистрировано два неблагополучных пункта по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота (нодулярному дерматиту). В Ташлинском и Соль-Илецком районах 31 животное с признаками инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Первый случай зафиксирован в селе Ташлинского района Оренбургской области, где на предприятии ООО МТС «АК Ташлинский» выявлено 16 инфицированных голов крупного рогатого скота, еще одно животное — в частном секторе.

Второй очаг отмечен в селе Новоилецк Соль-Илецкого района. В частном секторе обнаружено 12 подозрительных животных. Причиной подозрения стала высокая температуры, высыпания на коже и слезотечение, слизистое выделение из носа. Впоследствии диагноз был подтвержден лабораторно.

«Распространение вируса нодулярного дерматита может повлечь за собой серьезные социально-экономические последствия для животноводства, при этом снижаются привесы и удой коров, а в последующем лактация их прекращается, появляются бракованные шкуры от поражения узелковым дерматитом», — сказали в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

В неблагополучных пунктах введен карантин. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота собственники восприимчивых животных обязаны соблюдать ветправила, а также не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое; не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Добавим, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный дерматит) — контагиозная инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Человек к данному заболеванию не восприимчив. Источником инфекции являются больные и латентно переболевшие восприимчивые животные.

В 2016 году на территории России заразный узелковый дерматит среди крупного рогатого скота зарегистрирован в 16 регионах, в 2017 году два случая заболевания зарегистрировано в Саратовской области (Александров — Гайский и Дергачевский районы).