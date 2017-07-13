Вокзал Паддингтон в Лондоне эвакуирован из-за угрозы пожара

Лондон, , 02:43 — REGNUM В Лондоне из-за пожарной тревоги эвакуировали всех пассажиров и персонал из здания вокзала Паддингтон, передаёт Daily Mail.

Как сообщается, причиной эвакуации послужили сообщения о запахе гари от пассажиров. В общей сложности с территории вокзала были эвакуированы более двух тысяч.

Отмечается, что инцидент может отразиться на графике движения поездов.

Двумя днями ранее, напомним, сотрудники парламента Соединённого Королевства были эвакуированы из-за сработавшей пожарной сигнализации. При этом тревога оказалась ложной.

В Лондоне повышено внимание к требованиям пожарной безопасности после трагедии в высотке Grenfell Tower, произошедшей в ночь на 15 июня. В результате пожара в 120-квартирном жилом доме погибли 79 человек.

Как было установлено в ходе расследования, причиной быстрого распространения огня по зданию послужил легковоспламеняющийся материал, который использовался для облицовки дома. После этого власти Лондона дали указание проверить материал облицовки всех высотных зданий в городе.

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