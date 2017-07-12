Полиция Таиланда изъяла 660 тыс. таблеток метамфетамина

Бангкок, , 18:19 — REGNUM Полиция Таиланда задержала двух подозреваемых в незаконном обороте 660 тыс. таблеток метамфетамина, 12 июля сообщает Bangkok Post.

Грузовик, следовавший из Бангкока, перевозил рис. Полиция остановила грузовик на контрольно-пропускном пункте в южной провинции Чумпхон в 09:30 по местному времени.

Заметив, что водитель начал сильно нервничать, сотрудники полиции решили провести досмотр автомобиля.

Полиция изъяла три мешка с наркотиками. В мешках было 330 пакетов с таблетками метамфетамина. Общая стоимость изъятой партии составила около $3 млн. 900 тыс.

Напомним, в конце июня правоохранительные органы Таиланда изъяли в Бангкоке 1 млн 700 тыс. таблеток метамфетамина и 300 килограмм кристаллического метамфетамина.

В декабре 2016 года в Таиланде изъяли рекордные полторы тонны метамфетамина. Стоимость контрабандной партии составила около $40 млн.

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