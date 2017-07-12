Молодые парни погибли, влетев на автомобиле в столб в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Выборгском районе Санкт-Петербурга у дома 173 по проспекту Энгельса около 00:10 12 июля автомобиль «Лада Калина» наехал на опору освещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель и пассажир — молодые мужчины 19 лет — скончались на месте от полученных травм.

По данным ряда автомобилистов, прокомментировавших ДТП в популярной группе в соцсети, на этом участке дорога серьезно разбита. «Больше 60 лучше не ехать — яма на яме», — написал один из местных жителей.

Другие петербуржцы пеняют на «купленные права», испортившуюся систему обучения в автошколах и неопытность молодых водителей.

Еще одно тяжелое ДТП произошло в 00:15 в Красносельском районе Петербурга, на 79 км внутреннего кольца Кольцевой автодороги, на участке от Дачного проспекта до Таллинского шоссе.

Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на вышедшего на проезжую часть водителя Audi 80 1983 года рождения. Водитель Audi был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данным очевидцев происшествия, мужчина остановился в левой полосе из-за лопнувшего колеса.