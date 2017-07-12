Полицейский, подозреваемый в убийстве в Ростовской области, уволен

Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM В Ростовской области уволили сотрудника полиции, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Трагедия произошла во вторник, 11 июля, на трассе «Ростов — Таганрог».

«Неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан, женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали подозреваемого. В ходе следствия было установлено, что мужчина проходил службу в тыловом подразделении ГУ МВД РФ по региону.

«В настоящее время он уволен из ОВД, — говорится в сообщении. — По факту произошедшего (…) назначено проведение служебной проверки».