Среда, 12 Июля 2017 года
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В Китае башенный кран упал на микроавтобус

Происшествия

Погибли семь человек

Пунин, Китай, 12 июля 2017, 08:53 — REGNUM  В Китае семь человек стали жертвами падения строительного крана на автомобиль, сообщает телеканал CCTV.

Инцидент произошел в городе Пунин (провинция Гуандун). Башенный кран упал на микроавтобус, в котором находились пассажиры.

Погибли семь человек, трое пострадали. Пострадавшие госпитализированы, среди них есть дети.

Что стало причиной падения крана — не сообщается. Обстоятельства инцидента уточняются.

Упавшая конструкция перегородила собой проезжую часть, кран убирают спасатели и полиция.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами