В Китае башенный кран упал на микроавтобус

Пунин, Китай, , 08:53 — REGNUM В Китае семь человек стали жертвами падения строительного крана на автомобиль, сообщает телеканал CCTV.

Инцидент произошел в городе Пунин (провинция Гуандун). Башенный кран упал на микроавтобус, в котором находились пассажиры.

Погибли семь человек, трое пострадали. Пострадавшие госпитализированы, среди них есть дети.

Что стало причиной падения крана — не сообщается. Обстоятельства инцидента уточняются.

Упавшая конструкция перегородила собой проезжую часть, кран убирают спасатели и полиция.