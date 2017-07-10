Африканская чума свиней захватывает новые территории Латвии

Рига, , 14:42 — REGNUM Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) за прошедшую неделю с 3 по 9 июля — выявили 26 новых случаев заболевания Африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, при этом в Валдгалской и Лайдзеской волостях Талсинского края (на северо-западе Латвии) болезнь обнаружена впервые, сообщает LETA.

По данным ПВС, в Лайдзеской волости найдены два, в Валдгалской волости — один павший от АЧС кабан. Таким образом, с начала 2017 года АЧС констатирована у 673 кабанов в 153 волостях 67 краев. Для сравнения — в 2016 году в целом было выявлено 1140 случаев АЧС у диких кабанов, а на одной из ферм из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где выявлено заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года ООО «Ancers» пришлось ликвидировать более 15 000 свиней на ферме Rukas в Кримулдском крае, а на ферме, где было обнаружено заболевание, проводится очистка и дезинфекция техники и оборудования, уничтожение кормов для животных, очистка и подготовка к дезинфекции хлевов. Также вокруг фермы установлен карантин — защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км. На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта. Председатель правления свиноводческого предприятия Раймонд Калванс сообщил, что убытки могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом ферму тревожит потеря генетического материала. «Будет пустыня. Это сильный эмоциональный и финансовый удар. Убытки составят миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие, но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе свиньи местной породы «латвийская белая», которыми мы обеспечивали и другие хозяйства», — сказал Калванс.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканская чума свиней уже в нескольких километрах от столицы Латвии