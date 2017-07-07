ЛНР: Киев готовит кровавые провокации в преддверии саммита G20

Луганск, , 16:00 — REGNUM Подтягивать новые силы продолжает к линии фронта Киев, заявил 7 июля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, ВСУ начали стягивать значительные силы в районе населенного пункта Желобок: бронетехнику, реактивную артиллерию, артиллерийские орудия, а также подразделения Вооруженных Сил. Так, 93-я бригада ВСУ усиливается подразделениями 58-й бригады и добровольческими батальонами.

Читайте также: Накануне G20: «Пленный майор ВСУ признался в подготовке терактов»

Марочко добавил, что в данном районе украинские силовики также проводят укрепление своих позиций. Он отметил, что Киев планирует «масштабные кровавые провокации с массовыми человеческими жертвами» в преддверии саммита G20.

Напомним, ранее представители ЛНР заявили, что Киев придерживается «неконструктивной» позиции по Минским соглашениям, показывая свою агрессивную позицию в ходе встреч Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте также: ЛНР: Солдатам ВСУ, воевавшим в Донбассе, запретили выезжать в Европу

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе участились случаи ранения гражданских подозрительными предметами