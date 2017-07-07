Из-за стихии ремонтные работы в Чувашии идут «в постоянном режиме»

Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии продолжаются ремонтно-восстановительные работы в связи с сильными дождями и ветром. Согласно докладу председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова, «обстановка в республике стабильная, аварийно-восстановительные работы ведутся в постоянном режиме», говорится на официальном портале органов власти региона.

По данным ведомства, 6 июля восстановлено электроснабжение в населённых пунктах Урмарского района — деревнях Шоркистры, Саруй и Ичеснер-Атаево. Также в ночь с 6 на 7 июля завершены аварийно-восстановительные работы по обеспечению электроэнергией в г. Канаш по улицам Пушкина, Заводская, Ильича, Трудовая. В настоящее время ведётся работа в связи с аварийным отключением электроэнергии в селе Чурачики Цивильского района.

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По данным Гидрометцентра Чувашии, на территории республики установились неблагоприятные погодные условия: продолжительный сильный дождь, усиление северо-западного ветра 8−13 м/с. По информации автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, за 6 дней в Чебоксарах выпало почти 150% всей июльской нормы осадков.

ГКЧС Чувашии рекомендует жителям при сильном ветре держаться на безопасном расстоянии от линий электропередач, рекламных щитов и высотной строительной техники. В случае необходимой помощи спасателей необходимо звонить на единый телефон спасателей и пожарных — «01».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии введён режим повышенной готовности для спасателей. 6 июля из-за сильного дождя и ветра произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Канашского района, подача света была возобновлена через три часа. В Марпосаде произошло отключение электроснабжения в 97 домах, в которых проживает около 400 человек — авария устранена. Днём шли работы по восстановлению электроснабжения в Урмарском районе.

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