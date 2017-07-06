Дело о хищении 22 млн рублей на мелиорацию завершилось в Чувашии

Чебоксары, , 19:19 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о хищении из республиканского бюджета свыше 22,5 млн рублей, выделенных на покупку мелиоративного оборудования. Перед судом предстали три человека, которые получили реальные сроки лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Перед судом предстали три человека: гендиректор агрофирмы из Марпосадского района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Козловского района и чебоксарец, который являлся неофициальным представителем организации по поставке мелиоративного оборудования.

«Следствием и судом установлено, что с августа 2012 года по декабрь 2014 года в злоумышленники подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. При этом часть техники им даже не была поставлена. После этого злоумышленники направляли документы в Министерство сельского хозяйства Чувашии с заявлениями о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на приобретение оборудования. Заявки были удовлетворены», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, в результате из бюджета Чувашии было похищено свыше 22,5 млн рублей. В СУСК полагают, что часть данных средств злоумышленники направляли на погашение ранее взятых кредитов.

Приговором Ленинского районного суда Чебоксар злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Кроме того, руководители агрофирмы и КФХ осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»). Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, это не первое уголовное дело в Чувашии, связанное с хищением бюджетных средств при закупке мелиоративного оборудования. В 2016 году фигурантом дела стал индивидуальный предприниматель — глава одного из крестьянских (фермерских) хозяйств Чувашии, получивший условный срок. В ходе следствия и судебного заседания установлено, что «фермер в целях хищения средств, выделяемых из федерального и республиканского бюджетов в рамках одной из государственных программ в области сельского хозяйства, представлял фиктивные финансовые отчетные документы якобы о при­об­ре­тении им мели­ора­тивного оборудования». На основании данных документов он получил 6,1 млн рублей субсидии, которые обналичил и использовал по своему усмотрению.

Отметим, в июле 2017 года в Саратовской области было завершено расследование уголовного дела о закупке мелиоративного оборудования. Перед судом предстанет супружеская пара, которую обвиняют в мошенничестве при получении субсидий и отмывании денежных средств. Речь идёт о сумме в 20,6 млн рублей.

«По версии следствия, в 2013 году супруги (индивидуальная предпринимательница из Энгельса и ее муж), действуя в сговоре с неустановленными лицами, предоставили в Министерство сельского хозяйства Саратовской области подложные документы с недостоверными сведения о приобретении дождевальных машин «Фрегат» и проведении работ по их монтажу, установке и пуско-наладке на общую сумму свыше 17 млн рублей. После этого в рамках реализации ведомственной целевой программы региональный Минсельхоз выделил индивидуальной предпринимательнице еще более 3,6 млн рублей субсидии для возмещения затрат на приобретенную технику. При этом фактически новое оборудование не приобреталась. Для легализации денег злоумышленники совершили с использованием расчетного счета обвиняемой финансовые операции на сумму более 3,6 млн рублей», — говорят в саратовском СУСК.

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