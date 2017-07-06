Саратовская область: программа мелиорации и отмывание бюджетных средств

Саратов, , 13:39 — REGNUM В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению супругов, обвиняемых в мошенничестве при получении пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, легализации (отмывании) денежных средств и использовании заведомо подложного документа для получения кредита. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона, средства супругам в размере более 20,6 млн рублей выделил региональный Минсельхоз.

«По версии следствия, в 2013 году супруги (индивидуальная предпринимательница из Энгельса и ее муж), действуя в сговоре с неустановленными лицами, предоставили в министерство сельского хозяйства Саратовской области подложные документы с недостоверными сведения о приобретении дождевальных машин «Фрегат» и проведении работ по их монтажу, установке и пуско-наладке на общую сумму свыше 17 млн рублей, — пояснили в ведомстве. — После этого в рамках реализации ведомственной целевой программы региональный Минсельхоз выделил индивидуальной предпринимательнице еще более 3,6 млн рублей субсидии для возмещения затрат на приобретенную технику. При этом фактически новое оборудование не приобреталась. Для легализации денег злоумышленники совершили с использованием расчетного счета обвиняемой финансовые операции на сумму более 3,6 млн рублей».

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Кроме того, как отметили в СУ СКР региона, в 2013 году супруги с помощью подложных документов получили в Энгельсе банковский кредит на сумму в 62 млн рублей на пополнение оборотных средств. В ходе следствия причиненный материальный ущерб в сумме свыше 65 млн рублей добровольно погашен в полном объеме. На 2 млн рублей, находящихся на расчетном счете женщины, наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительных заключений уголовные дело направлены в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СКР региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в Саратове вынесен приговор предпринимателю по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидии на развитие мелиоративных систем. 46-летний индивидуальный предприниматель Ч. — участник целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Саратовской области на 2013 год» признан виновным в совершении преступлений по уголовным статьям «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств».

По информации пресс-службе региональной прокуратуры, поскольку обязательным условием получения господдержки являлась покупка мелиоративного оборудования, предприниматель в декабре 2013 года заключил с фирмой фиктивный договор на покупку комплекта капельного орошения для полива сельскохозяйственных культур на сумму более 15,5 млн рублей, при этом в действительности оборудование не приобреталось.

На основании предоставленных в министерство Сельского хозяйства Саратовской области подложных документов о приобретении оборудования, крестьянско-фермерскому хозяйству из федерального бюджета РФ были перечислены субсидии по поддержке сельского хозяйства в размере почти 4 млн рублей. После получения денежных средств Ч. произвел фиктивные сделки с обналичивающими фирмами, в результате чего, получил наличные денежные средства. Суд назначил Ч. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования регионального Минсельхоза и взыскал с осужденного почти 4 млн рублей.

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