Почти 200 пожарных тушат огонь в ангаре в пригороде Петербурга

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Производственно-складской ангар размером 4800 кв. метров горит в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На борьбу с огнем направлены 178 пожарных и спасателей, а также 42 единицы техники.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре в ангаре поступило в 16:55 с адреса Дорога на Металлострой, дом 5Ц.

Огнем охвачена вся площадь ангара. В 17:07 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до №2, а в 17:14 — до №3.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, здание принадлежит предприятию «Невские краски», которое производит лакокрасочные материалы промышленного и строительного назначения.

По сообщениям очевидцев, в эпицентре пожара слышны звуки взрывов.

Читайте развитие сюжета: Вертолет тушит пламя в ангаре с красками на юге Петербурга