По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения на Филиппинах

Манила, , 16:45 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате сильного землетрясения в центральном районе Филиппин, 6 июня сообщает Reuters.

Основной удар мощного подземного толчка пришелся на города Кананга и Джаро в провинции Лейте.

После землетрясения магнитудой 6,5 ожидаются повторные подземные толчки, однако риск образования цунами минимален, заявили в Институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

Один человек погиб, а город Кананга «сильно пострадал», заявила представитель парламента Филиппин Люси Торрес-Гомес.

«На дорогах были трещины, из некоторых районов поступили сообщения об оползнях», — заявила Люси Торрес-Гомес, добавив, что одно здание было полностью разрушено.

Напомним, ранее в Геологической службе США заявили, что к юго-западу от филиппинского города Таклобан зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Мэр Таклобана Кристина Ромуальдес заявила, что информация о жертвах и возможных разрушениях пока не поступала.

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