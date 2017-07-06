ООН: Холера охватила всю материковую часть Йемена

Сана, , 22:20 — REGNUM Холера распространилась на всей материковой части Йемена, заболевание обнаружено в 21 из 22 провинций, согласно заявлению ООН, 5 июля сообщает Associated Press.

5 июля в 600 районах Йемена появятся дополнительные 2 тыс. 350 койко-мест для заболевших холерой, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним, в результате двухлетней военной кампании арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, против хуситов, изгнавших в 2014 году президента Абд-Раббу Мансура Хади, в Йемене повреждена значительная часть жизненно важной инфраструктуры, разрушено более половины медицинских учреждений, не хватает медикаментов.

С апреля в Йемене 270 тыс. человек были госпитализированы с симптомами холеры, более 1 тыс. 600 человек погибли.

4 июля сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и их партнеры получили 400 тонн медикаментов и оборудования, включая 30 машин скорой помощи, необходимых для оказания помощи 10 тыс. человек в йеменских городах Аден и Ходейда.

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