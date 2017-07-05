В Самарской области киргизстанца осудили за пособничество террористам

Самара, , 14:05 — REGNUM Приволжский окружной военный суд Самары приговорил 23-летнего гражданина Киргизии к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области.

Отмечается, что подсудимый был признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и пособничестве террористам.

По информации российских правоохранительных органов, киргизстанец пытался завербовать в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отправить на войну в Сирии трех проживавших с ним на съемной квартире трудовых мигрантов, пишут киргизстанские СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, более 500 граждан Киргизской Республики воюют в составе террористических группировок в Сирии и на территории стран Ближнего Востока.

В 2015 году спецслужбы Киргизии задержали и привлекли к ответственности 60 киргизстанцев, воевавших в Сирии на стороне террористов, а в 2016 году арестовали 72 сторонника различных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

Отметим также, по мнению ряда экспертов, трудовые мигранты из стран Средней Азии, работающие в России, Турции и Ближневосточных странах, крайне уязвимы перед вербовщиками террористов.