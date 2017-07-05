Теплоход врезался в мост на Фонтанке в Петербурге

Санкт-Петербург, , 02:08 — REGNUM Прогулочный теплоход столкнулся с опорой моста Ломоносова на реке Фонтанка в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом в ночь на 5 июля сообщило Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Идет доследственная проверка. По данным очевидцев, на борту теплохода отмечали свадьбу.

На теплоходе находилось порядка 35 человек, в результате столкновения пострадали две пассажирки — 33 и 64 лет. Они госпитализированы в одну из больниц города.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции на водном транспорте вечером 4 июля. Столкновение судна с мостом произошло около 22 часов. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«По предварительной информации причиной столкновения стал отказ рулевого управления <…> cотрудниками транспортной полиции по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Как рассказали очевидцы случившегося в соцсети, на борту прогулочного теплохода отмечали свадьбу. «Невеста беременная, ударилась животом, увезли на скорой», — написал свидетель происшествия под ником «Константин Белковец». «Нас всех трясёт после этой прогулки на катере!!!», — эмоционально отреагировала на обсуждение новости в соцсети пользователь «Дарья Фирсова».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в акватории Невы ночью 26 июня катер столкнулся с прогулочным судном «Альдемарин». Пострадали три человека, находившихся в катере. Одному из них потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, управлявший катером мужчина был пьян.

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