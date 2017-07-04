Вспышка птичьего гриппа H5N1 обнаружена в Того

Париж, , 19:51 — REGNUM Власти Того сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в южной части страны, говорится в докладе Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 3 июля сообщает Reuters.

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Вирус обнаружили на птицеферме, расположенной в прибрежной зоне страны. Из 35 тыс. кур-несушек птичьим гриппом заразились 3 тыс. 600 кур. Вирус убил 152 домашние птицы.

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Министерство здравоохранения Того предпринимает все необходимые действия, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

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