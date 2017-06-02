Грозовые разряды стали основной причиной лесных пожаров в Алтайском крае

Барнаул, , 08:28 — REGNUM Грозовые разряды стали причиной 7 лесных пожаров в Алтайском крае. За сутки они произошли в Ребрихинском, Бийском, Угловском и Волчихинском районах. Огнем пройдено 0,65 гектара, сообщает сегодня, 1 июня, краевое министерство природных ресурсов и экологии.

Читайте также: Ураган нанес серьезные разрушения в Алтайском крае

Известно, что возгорания были своевременно зафиксированы и оперативно ликвидированы силами работников лесных предприятий ООО «Содружество», ООО «Бийский лесхоз», ООО «Грин-Форс», ООО «Вострово лес» и ООО «Лесное». Всего в ликвидации огня было задействовано 24 лесных пожарных, использовано 11 автоцистерн для заливки огня водой и 3 трактора для опашки очагов возгораний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 21 апреля 2017 года. С этого периода на землях лесного фонда произошло 84 пожара, огнём пройдена площадь 104,73 га. На прошедших выходных в Алтайском крае произошло 11 лесных пожаров, а причиной их возникновения стало ппренебрежение правилами пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: За 3 дня в Алтайском крае ликвидировали 11 лесных пожаров