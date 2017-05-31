Среда, 31 Мая 2017 года
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Ураган нанес серьезные разрушения в Алтайском крае

Происшествия

Стихия нарушила электро‑ и газоснабжение в 73 населенных пунктах края. Повреждены несколько социальных объектов и множество жилых зданий

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Ураган на Алтае
Иллюстрация: Barneos22.ru
Ураган на Алтае

Барнаул, 31 мая 2017, 07:42 — REGNUM  Губернатор Александр Карлин считает, что последствия урагана в Алтайском крае очень серьезны. Об этом по итогам его совещания с оперативными службами сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

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Ураган на Алтае. Торнадо
Иллюстрация: Barneos22.ru
Ураган на Алтае. Торнадо

Выяснилось, что личные постройки, объекты социальной и коммунальной сферы, коммуникации, линии электропередач, зеленые насаждения и транспорт пострадали в 73 населенных пунктах края.

«К счастью, стихия не привела к гибели людей», — отметил глава края.

По словам Александра Карлина, из социальных объектов больше всего пострадали школа в селе Туманово Завьяловского района и районная больница в с. Тальменка. Там ураганным ветром снесло кровли. Кроме того, в Тальменском районе повреждения получили газопроводы, в результате чего было нарушено газоснабжение жилых домов и социальных объектов.

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Град на Алтае
Иллюстрация: Barneos22.ru
Град на Алтае

Начиная со вчерашнего вечера, всю ночь и сегодня утром на территории региона работают десятки аварийных бригад. К сегодняшнему утру им удалось практически полностью восстановить газоснабжение и электроснабжение. Работа центральной районной больницы Тальменского района находится на особом контроле Минздрава края, несколько больных переведены в другие лечебные учреждения региона.

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«На ликвидацию последствий урагана из резервных фондов муниципальных образований и краевого бюджета будут выделены необходимые средства», — сказал Александр Карлин.

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Пострадавшая от урагана крыша. Барнаул. 30 мая 2017 г
Иллюстрация: Barneos22.ru
Пострадавшая от урагана крыша. Барнаул. 30 мая 2017 г

Напомним, непогода, бушевавшая накануне в центральной части России, добралась до Алтайского края к вечеру, 30 мая. По данным сайта barneos22.ru, самым необычным и пугающим явлением последних часов стал настоящий торнадо, который наблюдали жители города Яровое и с. Гришковка в Немецком Национальном районе.

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Пострадавшая от урагана машина. Барнаул. 30 мая 2017 г
© Светлана Шаповалова
Пострадавшая от урагана машина. Барнаул. 30 мая 2017 г

Как уже сообщало ИА REGNUM, за несколько часов до произошедшего ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о шквалистом ветре. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра до 20−25 м/с (местами 29−34 м/с) не исключены и сегодня, 31 мая.

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