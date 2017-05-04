В Новосибирске мать в наказание выбросила ребенка в мусорный бак

Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Жители Ленинского района Новосибирска стали свидетелями сцены то ли воспитания, то ли наказания ребенка — женщина посадила свою малолетнюю дочь в мусорный бак. Там ребёнка и заметили прохожие. Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно вылезти из контейнера. Горе-мамаша стояла рядом, но когда прохожие потребовали, чтобы она вытащила ребёнка из мусорного бака, женщина попросила их не вмешиваться. Она уверяла, что девочка не хочет покидать мусорный бак. И лишь после неоднократно сделанных замечаний вытащила ребенка.

Как рассказывают некоторые очевидцы произошедшего, мамаша посадила дочку в мусорный бак, потому что та не давала ей «сидеть» в телефоне.

Видео произошедшего тут же разлетелось по интернету. Сейчас информацию проверяют следователи. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, процессуальная проверка проводится по информации, размещенной в средствах массовой информации.

«Указанное сообщение выявлено при проведении мониторинга средств массовой информации. В настоящее на место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты управления. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, личность поместившей ребенка в контейнер женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.