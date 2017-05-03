Среда, 3 Мая 2017 года
04:01:05 МСК

В Белизе найдены тела пропавших граждан США и Канады

Происшествия

Причина смерти супругов, пропавших 25 апреля, не известна

Бельмопан, 3 мая 2017, 03:11 — REGNUM  Власти Белиза обнаружили тела пропавших в стране гражданина США и гражданки Канады, о пропаже которых в центральноамериканской стране стало известно в конце апреля, передает Associated Press.

Исчезновение супругов, гражданки Канады и гражданина США, произошло 25 апреля. В последний раз их видели в городе Корозал на севере Белиза.

По информации, полученной от сотрудников полиции, два тела были обнаружены 1 мая, на поле сахарного тростника вблизи деревни Чан Чен. Позднее они были опознаны как 52-летняя гражданка Канады Франческа Матус и 36-летний гражданин США Дрю Девурни.

Причина смерти гражданки Канады и гражданина США не известна. Предположительно, супруги были похищены и убиты.

Похищение людей является одной из давних проблем Центральной Америки. Так, в соседней с Белизом Мексике насчитывается по меньшей мере 30 973 пропавших без вести лиц.

Одним из самых громких случаев похищения людей в регионе стало массовое похищение в мексиканском городе Игуале в сентябре 2014 года — 43 студента были похищены и затем убиты боевиками местного наркокартеля.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Мексики принимает закон о похищении людей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения людей
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Юрий БаранчикВизит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду
МоскваРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
Эрдоган: Турция готова попрощаться с Евросоюзом
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии
ЕкатеринбургРоссия Гражданская война на Украине Общество
ещё главное