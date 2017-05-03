В Белизе найдены тела пропавших граждан США и Канады

Бельмопан, , 03:11 — REGNUM Власти Белиза обнаружили тела пропавших в стране гражданина США и гражданки Канады, о пропаже которых в центральноамериканской стране стало известно в конце апреля, передает Associated Press.

Исчезновение супругов, гражданки Канады и гражданина США, произошло 25 апреля. В последний раз их видели в городе Корозал на севере Белиза.

По информации, полученной от сотрудников полиции, два тела были обнаружены 1 мая, на поле сахарного тростника вблизи деревни Чан Чен. Позднее они были опознаны как 52-летняя гражданка Канады Франческа Матус и 36-летний гражданин США Дрю Девурни.

Причина смерти гражданки Канады и гражданина США не известна. Предположительно, супруги были похищены и убиты.

Похищение людей является одной из давних проблем Центральной Америки. Так, в соседней с Белизом Мексике насчитывается по меньшей мере 30 973 пропавших без вести лиц.

Одним из самых громких случаев похищения людей в регионе стало массовое похищение в мексиканском городе Игуале в сентябре 2014 года — 43 студента были похищены и затем убиты боевиками местного наркокартеля.

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