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Мужчина ранил из ружья трех человек под Новосибирском

Происшествия

Инцидент произошел 29 апреля во дворе одного из домов на Центральной аллее

Новосибирск, 30 апреля 2017, 22:54 — REGNUM  32-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство трех человек, задержан в поселке Озерный Новосибирской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Озёрный Новосибирского района Новосибирской области по факту совершения им из хулиганских побуждений покушения на убийство трёх лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел 29 апреля во дворе одного из домов на Центральной аллее — семеро мужчин жарили шашлык. К отдыхающим присоединился 32-летний местный житель.

Примерно около полуночи мужчины решили разойтись и попросили гостя уйти. Расценив просьбу как неуважение к себе, 32-летний мужчина решил отомстить молодым людям путем совершения их убийства. Он ушел домой, взял ружье «Сайга» и вернулся на место застолья.

С расстояния 10 м злоумышленник произвел несколько выстрелов по группе людей, а затем спешно покинул место происшествия.

Отмечается, что всего в результате нападения пострадали трое мужчины.

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