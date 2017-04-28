ДНР: под Харцызском обнаружили и обезвредили радиоуправляемый фугас

Донецк, , 22:16 — REGNUM 28 апреля недалеко от города Харцызска, который расположен в 26 километрах от Донецка и находится в тылу ДНР, было обнаружено радиоуправляемое взрывное устройство. На данный момент оно уже обезврежено. Одна из версий — обнаруженный сегодня днем вблизи Харцызска фугас мог быть использован против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Учитывая, что эту дорогу для верификации отведенного вооружения очень часто используют ОБСЕ, мы не исключаем, что взрывное устройство могло сработать именно в момент движения там патруля», — сообщил представитель ведомства.

Все это могло стать продолжением жестокой провокации близ села Пришиб в ЛНР, где украинские диверсанты подорвали машину с представителями СММ ОБСЕ. В результате один человек, гражданин США, погиб.

К концу дня появилась и другая версия. Вчера Александр Захарченко вместе с представителями Кабмина ездил в Харцызск на открытие сталепроволочно-канатного завода «Силур». Не исключено, что диверсанты намеревались осуществить подрыв кортежа, но что-то им помешало. Теперь саперы ДНР исследуют и другие территории близ трасс и объектов, которые могут быть использованы для диверсий украинской стороной.