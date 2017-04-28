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В Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Происшествия

С 21 по 25 апреля гражданам запрещено посещать леса

Алтайский край
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский край

Барнаул, 28 апреля 2017, 16:31 — REGNUM  Из-за участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на всей территории Алтайского края введен особый противопожарный режим. Как сообщает сегодня, 28 апреля, корреспондент ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Карлин.

Увеличение термически активных точек, согласно результатам космического мониторинга, началось с 21 апреля. Всего на территории Алтайского края выявлено 248 предполагаемых очагов пожаров.

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В Правительстве Алтайского края напомнили, что особый противопожарный режим устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и законом Алтайского края от 10.02.2005 №4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае» в целях стабилизации обстановки с природными пожарами и недопущения их перехода на населенные пункты и объекты.

В период действия особого противопожарного режима запрещается, в частности, посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах) и разведение костров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наиболее опасно ситуация развивалась вблизи сел Видоново, Вяткино, Северный, Лесная Поляна и Староперуново. Большое количество сельзозпалов обнаружено вчера по маршрутуБобровка — Петровка — Боровлянка — Бобровка — Озерки — Ларичиха: некоторые из них подступали к населенным пунктам.

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