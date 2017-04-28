Сельхозпалы подступают к населенным пунктам в Алтайском крае

Барнаул, , 08:36 — REGNUM Недоработки в законодательстве осложняют пожароопасный сезон на Алтае: такой вывод можно сделать из сообщения начальника отдела и охраны защиты лесов управления лесами Минприроды края Сергея Лиясова, слова которого сегодня, 28 апреля, цитирует официальный сайт Алтайского края.

«Полномочия лесных пожарных служб не распространяются на земли сельхозназначения. Лесопожарные службы тушат возгорания в лесном фонде, при угрозе перехода огня с полей в насаждения они также оперативно реагируют и обеспечивают тушение подступающего к лесу огня. Полномочия же по обеспечению безопасности населения возложены на подразделения МЧС. При приближении огня к населенному пункту предпринимать действия для тушения обязаны сотрудники МЧС. В настоящее время законодательно не определены структуры, обязанные тушить пожары на объектах, не входящих в состав лесного фонда и не имеющих отношения к землям поселений», — пояснил Сергей Лиясов. По его словам, в сложившейся ситуации тушить пожары на землях сельхозназначения, по сути, должны сами сельхозорганизации. «Однако сельхозпроизводители весной нередко сжигают пожнивные остатки на полях, что зачастую становится причиной пожаров в лесах, в защитных лесополосах, создает угрозу населенным пунктам», — подчеркнул чиновник.

В Минприроды Алтайского края отметили, что в настоящее время на территории региона регистрируется большое количество термоточек, но лишь незначительная их часть — на землях лесного фонда. Так, за полный день 26 апреля с помощью космического мониторинга территории края выявлено 115 термоточек, из них в лесном фонде только четыре возгорания (все они оперативно подавлены). Остальные термоточки отмечены на землях сельхозназначения.

Большое количество сельзозпалов обнаружено вчера по маршруту Бобровка — Петровка — Боровлянка — Бобровка — Озерки — Ларичиха: некоторые из них подступали к населенным пунктам.

О серьезном ДТП с участием семи автомобилей, причиной которого стал густой дым, сообщили накануне, 27 апреля, «Вести-Алтай». Из-за густого дыма видимость на трассе возле алтайского райцентра Калманка упала практически до нуля. Как выяснилось, пожар произошёл ещё ночью. Из-за неосторожного обращения с огнём вспыхнула сухая растительность в пойме реки Калманки. К утру огонь погас, но дым, смешанный с туманом, спровоцировал аварию.

«Наиболее опасно ситуация развивалась вблизи сел Видоново, Вяткино, Северный, Лесная Поляна и Староперуново. С борта вертолета информация о действующих сельхозпалах была немедленно направлена в МЧС для принятия соответствующих решений», — отметил Сергей Лиясов.

Специалисты управления лесами Минприроды края уверены, что в условиях роста пожарной опасности на природных объектах только совместными действиями можно стабилизировать ситуацию и предотвратить возникновение огня и перехода его на населенные пункты. Первое, что необходимо сделать — ужесточить контроль соблюдения запрета на сжигание пожнивных остатков на полях. Одновременно органы местного самоуправления должны теснее работать с населением, работниками и руководителями агропредприятий, разъяснять недопустимость огневого способа очистки полей и сжигания бытового мусора, — полагают в Минприроды.

Помимо проведения комплекса противопожарных и предупредительных мероприятий в Алтайском крае планируется принятие жестких мер для снижения пожарной опасности, а именно введение в ближайшие дни особого противопожарного режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, все подразделения лесной охраны по Алтайскому краю с 24 апреля привели в состояние повышенной готовности в связи с возникновением пожарной опасности в лесах. Позднее, в связи с усилением ветра и значительным потеплением (температура воздуха местами по югу поднимается до +22…+27), в регионе объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 30 апреля включительно.

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