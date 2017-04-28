Скотленд-Ярд заявил о предотвращении теракта в Лондоне
В ходе спецоперации 27 апреля на северо-западе Лондона было задержано шесть человек
Лондон, 28 апреля 2017, 15:03 — REGNUM В Великобритании сотрудники правоохранительных органов заявили о предотвращении теракта в Лондоне, заявил 28 апреля представитель Скотленд-Ярда Нил Басу, сообщает Reuters.
Он уточнил, что в ходе спецоперации накануне на северо-западе Лондона было задержано шесть человек. На вопрос, предотвратили ли эти задержания теракт, Басу ответил утвердительно.
«В данный момент проходят обыски по трем адресам в Лондоне», — добавил представитель правоохранительных органов. Он также сообщил о ранении одной женщины в ходе спецоперации.
Подозреваемая в настоящее время находится в больнице, она будет допрошена после лечения. Ранее сообщалось о задержании четырех человек по подозрению в подготовке и подстрекательстве к теракту.
Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день в Лондоне возле здания парламента задержан мужчина, вооруженный холодным оружием.
Особое внимание инцидент привлек из-за того, что 22 марта возле здания парламента, террорист с ножом напал на полицейских. До этого он протаранил пешеходов, двигаясь на машине по Вестминстерскому мосту. В результате теракта погибли четыре человека.
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