В Узбекистане в 2016 году было задержано более 7,3 тыс. нарушителей границы

Ташкент, , 13:24 — REGNUM Силами Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана в 2016 году задержано более 7,3 тысячи нарушителей границы, сообщила 28 апреля журналистам представитель СНБ республики Лола Йулчибаева.

«В 2016 году пограничной службой задержаны 7,343 тысячи нарушителей границы, 6,887 тысячи нарушителей ее режима, 1,374 тысячи нарушителей порядка пребывания на территории республики», — сообщила представитель СНБ.

Она также отметила, что у контрабандистов изъято 205,2 килограмма наркотиков, в том числе героин — 1,965 килограмма и опий-сырец — 129,9 килограмма, и почти 2,8 миллиона долларов.

Йулчибаева указала, что в рамках работы по незаконному вывозу валютных средств из Узбекистана в 2016 году сотрудниками правоохранительных органов изъято 2,72 миллиона долларов, 1,89 миллиона рублей и 6,22 тысячи евро.

Напомним, через Узбекистан проходит так называемый «северный маршрут» по незаконной транспортировке наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу.