На Урале вспыхнул деревообрабатывающий цех

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:55 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области сгорел деревообрабатывающий цех. Пожар возник утром 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. К тушению огня на улице Кирова подключили 10 единиц техники и 33 человека.

Открытое горение уже ликвидировано. Пожарные ведут проливку и разбирают сгоревшие конструкции. Пострадавших нет.

Также устанавливаются размер ущерба и причина возгорания. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.

Отметим, это не первый в апреле крупный пожар на Среднем Урале. Ранее в Сысерти сгорел ангар с сеном.