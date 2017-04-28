На Урале вспыхнул деревообрабатывающий цех
Ранее под Екатеринбургом сгорел ангар с сеном
Нижний Тагил, Свердловская область, 28 апреля 2017, 09:55 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области сгорел деревообрабатывающий цех. Пожар возник утром 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.
Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. К тушению огня на улице Кирова подключили 10 единиц техники и 33 человека.
Открытое горение уже ликвидировано. Пожарные ведут проливку и разбирают сгоревшие конструкции. Пострадавших нет.
Также устанавливаются размер ущерба и причина возгорания. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.
Отметим, это не первый в апреле крупный пожар на Среднем Урале. Ранее в Сысерти сгорел ангар с сеном.
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Пожары и взрывы на предприятиях
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