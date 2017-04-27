Двух жителей Дагестана обвинили в похищении человека

Астрахань, , 17:25 — REGNUM Два уроженца из Дагестана Имамудин и Арслан Идиковы попали за решетку за похищение человека в Астрахани. Они приехали в город, взяли в аренду автомобиль и на нем в феврале 2016 года похитили с остановки своего знакомого.

Молодой человек пробыл в заложниках пять дней. Таким образом злоумышленники выбивали долги из его отца, сообщили27 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. В группе с Идиковыми действовал еще один несовершеннолетний. Двум братьям из Дагестана вынесен приговор по статье УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

Оба отправятся в колонию строгого режима на пять лет. Ранее их несовершеннолетний подельник обвинен Советским районным судом города Астрахани. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.