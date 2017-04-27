Двух жителей Дагестана обвинили в похищении человека
За похищение и удержание в заложниках своего знакомого они получили 5 лет колонии каждый
Астрахань, 27 апреля 2017, 17:25 — REGNUM Два уроженца из Дагестана Имамудин и Арслан Идиковы попали за решетку за похищение человека в Астрахани. Они приехали в город, взяли в аренду автомобиль и на нем в феврале 2016 года похитили с остановки своего знакомого.Молодой человек пробыл в заложниках пять дней. Таким образом злоумышленники выбивали долги из его отца, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. В группе с Идиковыми действовал еще один несовершеннолетний. Двум братьям из Дагестана вынесен приговор по статье УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».
Оба отправятся в колонию строгого режима на пять лет. Ранее их несовершеннолетний подельник обвинен Советским районным судом города Астрахани. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения людей
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
NB!
27.04.17
Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
NB!
27.04.17
Кипрский конфликт: противостояние перешло в море
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
NB!
27.04.17
Захоронение Ленина церковными канонами не регулируется
NB!
27.04.17
Чернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
NB!
27.04.17
Российский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором