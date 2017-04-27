Четверг, 27 Апреля 2017 года
17:39:06 МСК

Двух жителей Дагестана обвинили в похищении человека

Происшествия

За похищение и удержание в заложниках своего знакомого они получили 5 лет колонии каждый

Астрахань, 27 апреля 2017, 17:25 — REGNUM  Два уроженца из Дагестана Имамудин и Арслан Идиковы попали за решетку за похищение человека в Астрахани. Они приехали в город, взяли в аренду автомобиль и на нем в феврале 2016 года похитили с остановки своего знакомого.

Молодой человек пробыл в заложниках пять дней. Таким образом злоумышленники выбивали долги из его отца, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. В группе с Идиковыми действовал еще один несовершеннолетний. Двум братьям из Дагестана вынесен приговор по статье УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

Оба отправятся в колонию строгого режима на пять лет. Ранее их несовершеннолетний подельник обвинен Советским районным судом города Астрахани. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения людей
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Общество
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
КраснодарРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
ещё главное