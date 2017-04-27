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Дело о хищении 44 квартир в Москве направлено в суд

Происшествия

Размер причиненного ущерба составил более 199 млн рублей

Правосудие
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Правосудие

Москва, 27 апреля 2017, 15:02 — REGNUM  В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими, обвиняемых в хищении квартир, находившихся в собственности города Москвы, сообщили в СК РФ по Москве.

По версии следствия, в 2011 году была создана преступная группа, которая присваивала жилые помещения, находившиеся в собственности города Москвы, которые предназначались для предоставления гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО «Энергостройкомплект-М».

Путем обмана и введения в заблуждение граждан и должностных лиц органов исполнительной власти столицы подельники добились признания в качестве обманутых дольщиков заранее подысканных лиц, которые таковыми не являлись. Следствием также установлено, что членами преступного сообщества были получены взятки в размере более 40,9 млн рублей и 4,9 млн рублей.

Всего соучастниками было похищено 44 квартиры в городе Москве на общую сумму не менее 199 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Один из фигурантов уголовного дела находится в международном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, участники группы получали квартиры в девяти жилых домах в микрорайоне Южное Тушино, застройщиком которых являлась компания «Энергостройкомплект-М». Директор компании Андрей Кручинин в 2012 году был приговорен к пяти годам колонии. Правительство Москвы решило достроить дома за бюджетный счет, выделив на это более 6 млрд рублей.

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