СМИ сообщили об обысках в офисе и производственном комплексе Oriflame

Москва, , 14:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в центральном офисе российского отделения шведского производителя косметики Oriflame и в подмосковном производственно-логистическом комплексе компании. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуют следственные органы ГУ МВД РФ по Москве по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — уточнил источник.

Собеседник агентства добавил, что руководство российской «дочки» шведской компании Oriflame подозревают в незаконном возврате НДС при строительстве производственного-логистического центра в Подмосковье.

По данным следствия, строительство проходило с 2010 по 2014 год, и осуществлялось несколькими коммерческими структурами. Следователи считают, что в качестве оплаты генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих финансовых средств была обналичена через фирмы-однодневки. Когда строительство было завершено, считают следователи, компания ООО «Орифлейм продактс» подала декларации на возмещение НДС на сумму около 0,5 млрд рублей.

«Деньги из бюджета России в 2016 г, по мнению правоохранителей, были неправомерно переведены шведской компании», — говорится в сообщении.

Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.