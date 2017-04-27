Уралец умер в больнице после посещения медицинского центра

Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге следователи выясняют причины смерти 42-летнего топ-менеджера нескольких местных клубов Павла Кучика. Идёт доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

По данным следствия, Павел Кучик умер в городской больнице №2. Туда его доставила бригада скорой помощи из Екатеринбургского медицинского центра. Спасти его не удалось.

Родственники умершего полагают, что в его смерти виноваты врачи. Известно, что болезнь была запущена. Как сообщает портал Е1.Ru со ссылкой на его вдову, состояние здоровья Кучика ухудшалось уже давно. При этом врачи, к которым он обращался, прописывали лечение, но оно не помогало.

По некоторым данным, резкое ухудшение состояния его здоровья произошло во время переливания крови. Сейчас следователи изучают все возможные версии ЧП.