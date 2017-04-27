Четверг, 27 Апреля 2017 года
13:06:49 МСК

Уралец умер в больнице после посещения медицинского центра

Происшествия

По некоторым данным, его болезнь была запущена

Екатеринбург, 27 апреля 2017, 11:47 — REGNUM  В Екатеринбурге следователи выясняют причины смерти 42-летнего топ-менеджера нескольких местных клубов Павла Кучика. Идёт доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

По данным следствия, Павел Кучик умер в городской больнице №2. Туда его доставила бригада скорой помощи из Екатеринбургского медицинского центра. Спасти его не удалось.

Родственники умершего полагают, что в его смерти виноваты врачи. Известно, что болезнь была запущена. Как сообщает портал Е1.Ru со ссылкой на его вдову, состояние здоровья Кучика ухудшалось уже давно. При этом врачи, к которым он обращался, прописывали лечение, но оно не помогало.

По некоторым данным, резкое ухудшение состояния его здоровья произошло во время переливания крови. Сейчас следователи изучают все возможные версии ЧП.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное