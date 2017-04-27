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Задержанный в Крыму мальтийский буксир уплатил штрафы в 430 тыс. рублей

Происшествия

Судно продолжило движение по маршруту 14 апреля

Керчь, Крым, 27 апреля 2017, 10:30 — REGNUM  Задержанный за нарушение российской границы буксир «Аран» (флаг — Мальта, порт приписки — Валетта, Италия) покинул порт Керчи после уплаты капитаном и судовладельцем штрафов на общую сумму в 430 тыс. рублей. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В отношении задержанного ранее судна «Аран» мера обеспечения в виде ареста судна отменена в связи с оплатой штрафов в полном объеме в размере 430 тыс руб», — говорится в сообщении.

По данным погрануправления, судно снялось с рейда и продолжило движение по запланированному маршруту еще 14 апреля.

Мальтийский буксир «Аран» компании Ocean Koper d. o. o. нарушил государственную границу России в Азовском море и был задержан пограничниками 10 апреля, после чего был доставлен на якорную стоянку в порт Керчь. На борту иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа — граждане Хорватии, Словении, Черногории.

В ходе осмотра буксира сотрудники погрануправления выявили нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря РФ. В целях обеспечения административного производства на судно наложен арест с запретом выхода из порта

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