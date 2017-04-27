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Трое военных погибли при атаке боевиков на лагерь в индийском Кашмире

Происшествия

Инцидент произошел в округе Купвара, рядом с селением Панзгам

Сринагар, Индия, 27 апреля 2017, 09:31 — REGNUM  Жертвами нападения террористов на армейский лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир стали трое военнослужащих. Об этом 27 апреля сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в округе Купвара, рядом с селением Панзгам. Нападавшие также понесли потери — два боевика были ликвидированы.

Отмечается, что на месте продолжается бой. Идет интенсивная перестрелка.

Напомним, между Индией и Пакистаном продолжается спор по поводу принадлежности территории штата Джамму и Кашмир. Этот вопрос не был решен с того момента, как Индия и Пакистан получили независимость. В индийской части Кашмира проживает преимущественно мусульманское население, чем обусловлены заметные сепаратистские тенденции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле остановка в Кашмире в очередной раз накалилась. Так, 10 апреля в регионе был введен комендантский час после того, как жертвами столкновений стали восемь человек и еще 200 пострадали.

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