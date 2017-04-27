В США погиб раненый при стрельбе полицейский
Он скончался от ран, полученных в ходе перестрелки с неизвестным мужчиной в городе Беар у торгового центра Wawa
Беар, США, 27 апреля 2017, 08:04 — REGNUM В США в результате инцидента возле торгового центра в штате Делавэр погиб полицейский, сообщает телекомпания ABC.
Он скончался от ран, полученных в ходе перестрелки с неизвестным мужчиной в городе Беар у торгового центра Wawa. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сотрудников правоохранительных органов.
По словам представителя полиции штата Натаниэля Маккуина, стрелявший был в машине возле торгового центра, когда к нему подошел полицейский. В машине был еще один пассажир, он задержан.
Имя погибшего не сообщается — его родственники еще не оповещены о случившемся. В полиции заявили, что обнаружили стрелявшего мужчину, он забаррикадировался в доме и стреляет в полицию.
Переговоры продолжаются, полицейские надеются убедить мужчину сдаться.
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