В США погиб раненый при стрельбе полицейский

Беар, США, , 08:04 — REGNUM В США в результате инцидента возле торгового центра в штате Делавэр погиб полицейский, сообщает телекомпания ABC.

Он скончался от ран, полученных в ходе перестрелки с неизвестным мужчиной в городе Беар у торгового центра Wawa. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сотрудников правоохранительных органов.

По словам представителя полиции штата Натаниэля Маккуина, стрелявший был в машине возле торгового центра, когда к нему подошел полицейский. В машине был еще один пассажир, он задержан.

Имя погибшего не сообщается — его родственники еще не оповещены о случившемся. В полиции заявили, что обнаружили стрелявшего мужчину, он забаррикадировался в доме и стреляет в полицию.

Переговоры продолжаются, полицейские надеются убедить мужчину сдаться.