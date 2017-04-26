Административное производство в отношении Google прекращено — ФАС

Москва, , 16:24 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба прекратила административное производство в отношении корпорации Google за неисполнение предписаний службы, сообщили в ФАС.

Напомним, ведомство назначило штрафы на компанию за неисполнение предписания. В декабре 2016 года ФАС России повторно возбудила административное производство (ст.19.5 КоАП РФ) за бездействие Google по реализации мер, направленных на формирование конкурентной среды в сфере информационных технологий.

Рассмотрение этого дела должно было состояться 25 апреля 2017 года, однако, учитывая, что 17 апреля суд кассационной инстанции утвердил мировое между ФАС России и компанией, служба прекратила административное производство.

В ФАС надеются, что Google выполнит взятые на себя обязательства по исполнению условий мирового соглашения, а также оплатит штрафы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам расследования ФАС признала компании Google Inc. и Google Ireland Limited виновными в нарушении закона о защите конкуренции.

Обе компании подозреваются в злоупотреблениях доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

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